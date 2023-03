Doneer geld voor Antwerpse dansschool tijdens slotweek JEZ! “Jonge dansers een boost geven met professionele begeleiding”

Na Huis Sofia nu ook Huis Archimedes, het equivalent voor kwetsbare mannen: “We merken dat meer jongeren onder de 25 jaar hulp en financiële steun vragen”

Na Huis Sofia opent bijna twintig jaar later nu ook Huis Archimedes, het equivalent voor mannen. Kwetsbare jonge mannen tussen 18 en 25 jaar zullen in studio’s in de Lange Batterijstraat wonen terwijl ze worden begeleid naar meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De Vlaamse overheid investeert 725.000 euro in het studentenhuis.