Domme dieven. Tracker in juwelierskoffer van 150.000 euro verraadt twee overvallers

Antwerpen Hoe een verborgen luik in Zillion speurders naar de zwarte boekhou­ding van Frank Verstrae­ten leidde: “In vier jaar liefst 310 miljoen frank aan zwarte omzet”

Als de eerste Zillion-film over enkele jaren een sequel nodig heeft, ligt het scenario alvast klaar. Ook in hoe de speurders hun onderzoek tegen Frank Verstraeten tot een goed einde brachten, zit immers heel wat verhaal. Verstraeten was niet enkel een geniale clubeigenaar en feestenbouwer, maar ook een topfraudeur. Niemand in het clubcircuit draaide destijds meer zwarte omzet dan Zillion. Als foto’s van Verstraeten en een toegetakelde Brigitta Callens de kranten vullen, kijkt de politie dan ook al snel naar Verstraeten zélf.

9:32