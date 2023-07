“Dom en belachelijk”: vandalen bekladden iconisch beeld van Nello en Patrasche op Handschoenmarkt in Antwerpen

Het is een triest zicht. Eén van de meest gefotografeerde beelden van Antwerpen werd dit weekend beklad door vandalen. Opmerkzame Antwerpenaren maakten er melding van bij de politie, waaronder ook Beroepsbelg en stadsgids Tanguy Ottomer. “Het is gewoonweg dom en belachelijk. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit beeld het doelwit is. Een paar weken geleden werden er al een paar stickers op geplakt, deze zijn er gelukkig snel van af gehaald. Jammer genoeg is het nog nooit zo erg als dit geweest. Hopelijk kunnen we het beeld opnieuw laten blinken”, aldus Ottomer.

Het kabinet van Cultuur onder schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) is daar in ieder geval mee bezig. “We hebben contact opgenomen met de bevoegde Reinigingsdienst. Zij maken nu een inschatting van de schade en zullen dan in het mate van het mogelijke die schade herstellen”, klinkt het.

Volledig scherm Het beeld van Nello en Patrasche werd midden juli door vandalen beklad met een markeerstift. © RV

De daders zullen in ieder geval op hun tellen moeten letten, aldus burgemeester Bart De Wever (N-VA). “De Handschoenmarkt zit mee in het cameranetwerk, dus hopelijk kan verder onderzoek de dader(s) in beeld brengen. Vandaliseren van beelden gaat jammer genoeg ver terug. Al een paar dagen nadat Brabo ingehuldigd werd in de negentiende eeuw, zat er een naakte zwakzinnige bovenop. Het is in ieder geval betreurenswaardig dat het standbeeld van Nello en Patrasche, toch een echte publiekslieveling die niet alleen voorbijgangers charmeert maar in het bijzonder kinderen blij maakt, ten prooi valt aan vandalisme. Dat getuigt van bitter weinig respect.”

Volledig scherm Beeld van Nello en Patrasche op de Handschoenmarkt. © RV

