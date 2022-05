Dolleman slaat in het rond met hamer, politie lost waarschuwingsschot

Antwerpen 100 jongeren bereiden zich voor op Tall Ships Races: "'s Avonds naar de zonsonder­gang kijken op een boot: ik heb er al zin in”

Van vrijdag 22 tot maandag 25 juli meren 43 van de prachtigste zeilschepen ter wereld aan in Antwerpen voor The Tall Ships Races. De voorbereidingen voor deze spectaculaire zeilwedstrijd, waarvan de tweede etappe dit keer vanuit Antwerpen naar Aalborg in Denemarken gaat, zijn volop aan de gang. Ook heel wat Belgische trainees, verenigd in de Antwerp Crew, tellen vol ongeduld af naar de komst van de Tall Ships. Zij kregen vandaag een bootcamp in het Havenhuis.

26 mei