Dolle vreugde bij Antwerpse Galatasaray-fans: Turkse club speelt kampioen, Brederodestraat volledig geblokkeerd door feestvierders

In de Turkse gemeenschap in Antwerpen zijn er heel wat fans van Galatasaray. De club van hun hart speelde vanavond in de Süper Lig, de Turkse eerste klasse, op het veld van Ankaragücü en won er met 1-4. Die overwinning bracht ook zekerheid over de titel. Galatasaray heeft trouwens ook één Belg in de rangen. Rode Duivel Dries Mertens speelt sinds zijn vertrek bij Napoli bij de kersverse Turkse landskampioen. Hij speelde mee in de beslissende wedstrijd, maar kwam niet aan scoren toe.