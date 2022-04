Dolk op zak of geseind voor gevangenneming: politie arresteert verschillende dealers tijdens weekend

ANTWERPEN Loopt Arnold Schwarzen­eg­ger rond in Antwerpen? Opnames nieuwe Net­flix-se­rie in ons land

Commotie op de Grote Markt in Antwerpen woensdagmiddag. Daar werd een zogenoemde car chase gefilmd voor de nieuwe Netflix-serie ‘Utap’, dat meldt Mediahuis. Niemand minder dan Arnold Schwarzenegger vertolkt de hoofdrol voor de reeks, die vanaf 2023 te zien zal zijn. Het is niet duidelijk of Schwarzenegger zelf ook rondloopt in Antwerpen, voor de achtervolgingsscène van woensdag, stuurde hij alvast een stuntman.

17:47