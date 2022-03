Doel binnenkort opnieuw bewoonbaar? Compromis rond havenuitbreiding geeft spookdorp een kans

LINKEROEVER Linkeroe­ver toont zich solidair voor komst Oekraïens nooddorp op Middenvij­ver

Een leerkracht Nederlands als tweede taal, of iemand die Oekraïens spreekt, of Russisch, of Pools, maar evengoed een therapeut, een verpleegkundige en een klusser. Het is maar een greep van de profielen waar de kersverse Facebook-groep ‘Linkeroever Helpt Oekraïne’ naar op zoek is. De buurtbewoners stomen zich klaar voor de stroom van vluchtelingen naar het nieuwe nooddorp op de Middenvijver en maakt zich klaar om de vluchtelingen te helpen waar nodig.

27 maart