Doe-het-zelver vervalst nummerplaat

Het was met de hand aangebracht op de nummerplaat. De bestuurder gaf aan dat het voertuig aan zijn broer toebehoorde. Het was niet ingeschreven, niet verzekerd en de man had ook geen rijbewijs. De oorspronkelijke nummerplaat was vorig jaar al geschrapt. Het voertuig werd in beslaggenomen.

Rijverbod op speedpedelec

De verkeerspolitie onderschepte in Berchem in de Jan De Graefstraat een speedpedelec. De man reed zonder verplichte veiligheidshelm, had geen verzekeringsbewijs en geen rijbewijs. Dat rijbewijs was door het parket ingetrokken. De man had ook twee rijverboden lopende. Voor een speedpedelec is een rijbewijs verplicht. Op last van de procureur werd de speedpedelec in beslag genomen.