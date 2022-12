Dode (67) bij brand in woning in Wilrijk: slachtoffer werd nog gereanimeerd maar hulp mocht niet baten

ANTWERPEN Acteurs Bart Hollanders en Jonas Vermeulen gaan in funk-mo­dus als deejays

Reizend feestconcept ‘So You Think You Can Funk’ houdt dit weekend halt in het stadspark voor een extra groot feest in zowel de ondergrondse Club als het Grand Café Capital op het gelijkvloers. Onder andere Bart Hollanders van Callboys en Jonas Vermeulen van Zillion brengen er hun meest funky dansnummers.

15 december