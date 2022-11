DJ-werking Jammings en danswerking Freestyles bundelen krachten onder nieuwe Eén Twéé vzw: “We zoeken vrijwilligers”

Antwerpen INTERVIEW. Amber (27) schitterde al 800 (!) keer in ijsspekta­kel van Cirque du Soleil, binnenkort schaatst ze voor het eerst in het Sportpa­leis: “Een fanbus sluit ik niet uit”

Vakmanschap bekijk je met verstand. Zeker dat van de Antwerpse Amber van Wijk (27). Al meer dan 800 keer beroerde ze het wereldwijde toneel in CRYSTAL, het eerste en voorlopig enige ijsspektakel van Cirque Du Soleil. In januari stelt ze dat knap staaltje acrobatiek vijf maal voor aan haar thuispubliek in het Sportpaleis. ‘Het Laatste Nieuws’ sprak de turnvirtuosa op de ijspiste in de Lanxess Arena in Keulen: “Het indrukwekkende aan wat we hier doen zijn net de risico's die eraan verbonden zijn, met alle gevolgen van dien.”

