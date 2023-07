DIVA-museum in Antwerpen is liefst 20 topstukken rijker: “Cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang”

Voetbalsta­di­ons in Antwerpen: gedoemd om te mislukken? Grootse plannen, van het Kiel tot Deurne, houden fans al dertig jaar in de ban

Krijgt kampioen Antwerp op de Bosuil het stadion dat The Great Old verdient? Niemand weet wie de boksmatch tussen Antwerp-baas Paul Gheysens en grondeigenaar Tania Mintjens zal winnen. Zelfs een verhuis van de club is niet onmogelijk. Voetbalstadions in de stad Antwerpen: een moeilijk verhaal. Plannen waren er genoeg sinds eind jaren ’80. Maar dromen bleken vaak bedrog. We duiken in de geschiedenis.