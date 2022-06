Dit zijn de twee beste leerkrachten van Antwerpen: “Het is nog altijd een droomjob”

ANTWERPEN Technotro­nic-zangeres die niet erkend werd voor wereldhit, vereeuwigd met straatnaam­bord­je: “Ik was destijds niet ‘mooi’ genoeg”

Het Nederlandse streetart-gezelschap Kamp Seedorf streek eerder al neer om levensgrote Eddy Wally’s en Jean-Pierre Van Rossems achter te laten in hun geboortedorpen. In Antwerpen brengen de kunstenaars een ode aan Manuela Kamosi in de vorm van een plaatsnaambordje. De Antwerpse Kamosi zong dertig jaar geleden monsterhit ‘Pump Up The Jam’ van Technotronic in maar was “niet mooi genoeg” om op de hoes of in de clip te verschijnen. “Een onderwerp dat écht iets is voor Kamp Seedorf.”

24 juni