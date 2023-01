Dit wordt het speelse, kleurrijke Athena-beeld voor het Atheneum: kunstenares Nadia Naveau haalt onder meer inspiratie uit Disney-tekenfilms

ANTWERPEN Dokwerkers vormen erehaag voor terminale collega Tom (44): “Hij heeft er enorm van genoten”

Op kaai 913 en bij uitbreiding de rest van de Antwerpse haven werd chauffeur Tom Van de Water (44) uit Antwerpen donderdagavond geëerd met een haag van havenmachines. Tom kreeg de diagnose van de ongeneeslijke hersenziekte Huntington en kiest eind deze maand voor euthanasie. “Normaal zijn deze erehagen voor mensen die met pensioen gaan en is het feest, nu is het een heel emotioneel moment.” Ook voor Peter Hekker, Toms ‘peetvader’ in de haven, was het een emotionele avond. Hij doet het hele verhaal.

13 januari