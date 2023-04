Dit is ‘m, de laatste ‘vogelvrije’ Delhaize-winkel die gesloten blijft door staking

Zeven weken staken is blijkbaar nog geen groot signaal genoeg voor het personeel van het Delhaize-filiaal aan het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het is de laatste van 128 winkels in ons land die gesloten blijft. De winkel is in al die tijd zelfs nog maar een paar dagen open geweest. Deurwaarders die het filiaal terug willen openen, worden simpelweg wandelen gestuurd.