Districtscollege betreurt sluiting Sint-Erasmusziekenhuis: “Uitgelezen kans om polikliniek te herwaarderen”

De sluiting van het Sint-Erasmusziekenhuis in 2024 valt op een koude steen bij het districtscollege van Borgerhout. “We betreuren vooral dat de beslissing valt voor er een concreet plan is voor de invulling van de site. Dit mag niet de voorbode zijn van een zoveelste verkoop aan een projectontwikkelaar”, zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

Ziekenhuisnetwerk ZNA deelde woensdag mee dat alle afdelingen van Sint-Erasmus in 2023 en 2024 stapsgewijze verhuizen naar andere sites, vooral naar ZNA Cadix. Dat gloednieuwe ziekenhuis aan Park Spoor Noord opent op 18 september dit jaar. Schepen van Gezondheidszorg en ZNA-voorzitter Els van Doesburg (N-VA) gaf nog wel mee dat er wordt onderzocht of er op de site van Sint-Erasmus of elders in Borgerhout een polikliniek voor consultaties en kleine behandelingen kan blijven bestaan.

“Herwaardeer polikliniek”

Borgerhouts districtsschepen voor Senioren Ben Van Duppen (PVDA) pikt daarop in. “De functie als polikliniek is echt belangrijk voor veel patiënten omdat ze zo toegankelijk is. De herbestemming is een uitgelezen kans om de polikliniek te herwaarderen. Je kunt de site ook versterken door er laagdrempelige geestelijke en preventieve gezondheidszorg te organiseren.”

Omar Al Jattari, districtsschepen voor Jeugd, woont in de buurt en weet dat veel omwonenden begaan zijn met de toekomst van ZNA Sint-Erasmus. “We moeten op zoek gaan naar een nieuwe invulling van het gebouw en de grond rondom, in nauw overleg met de buurt in het district. Het gebouw zou best blijven staan. Er is nood aan ontmoetingsruimte.”

Het districtscollege roept schepen Els van Doesburg op om te praten over de toekomst van de site.

