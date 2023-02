District Wilrijk pakt vijver Valaarpark aan: “Blikvanger wordt pad óver waterpartij”

Antwerpen Cathy Berx krijgt portret in provincie­huis naar aanleiding van 15 jaar gouverneur­schap

Cathy Berx is al 15 jaar lang gouverneur van de provincie Antwerpen. Ter gelegenheid van die verjaardag is het voorbije weekend in het Antwerpse provinciehuis een groot portret van Berx onthuld. Het werk is van de hand van kunstenares Naima Aouni.

6 februari