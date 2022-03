District Berchem meer dan ooit hotspot van streetart: “Nieuwe wandeling en brochure voeren je langs onverwachte pareltjes”

In Berchem vind je een van de langste graffitimuren van Europa. De nieuwe streetart-wandeling brengt je langs de werkplek van Meeting of Styles in de Zomerfabriek, ongeëvenaard als graffiti-event in België. Op dat festival tref je makkelijk tot 150 artiesten aan. Het internationale gehalte zorgt voor heel veel variatie in stijl en techniek.

Districtsschepen voor Streetart Kris Gysels (Open Vld) is fier op de nieuwe wandeling en brochure. “Velen kennen al wel de meest iconische plekken van de Berchemse streetart. Denk maar aan de muren van Meeting of Styles of het werk van acteur Matthias Schoenaerts langs de Ring. Onder het pseudoniem Zenith werkte hij samen met het duo Chase en Bué. Maar met onze nieuwe route bieden we nog zoveel meer. Bedoeling is dat je pareltjes ontdekt waar je ze niet verwacht.”

De fietstunnel onder de Generaal Lemanstraat met werk van SMOK, Eltipo en K.SHIT is daar een fraai voorbeeld van. “We willen alle werk mooi in kaart brengen met de nieuwe wandeling”, zegt Gysels. “Iedereen kan een gepaste route uitstippelen, of het nu een van twee uur is of pakweg een half uur.”

Interactief

De huidige streetart brochure bleek erg populair. De nieuwe wandeling zal echter ook digitaal beschikbaar zijn. Gysels: “Het zorgt ervoor dat de wandeling nog interactiever wordt. Je vindt bij de toelichting bij elk werk bijvoorbeeld de Instagram-account van de artiest. Je kan dan meteen foto’s of reacties posten via social media. Dankzij het digitale opzet kun je bij een favoriete artiest op zoek gaan naar ander werk van hem of haar.”

Streetartcities, geleid door Tim Marschang en Bart Temme, stelde de wandeling samen. Updates houden een en ander doorlopend actueel.

Brouwerij

Vertrekken en arriveren doe je aan brouwerij De Koninck, waar je onder meer de schitterende muurschildering Wild Joke aantreft. “Technisch gezien ligt de brouwerij enkele meters buiten ons district, maar het was interessant om met die mensen samen te werken. De site is ideaal als start- en eindpunt. Niet enkel omdat de plek naadloos aansluit op de streetart-wandeling, maar ook omdat je er bijvoorbeeld het brouwerijmuseum vindt. En er is horeca.”

De nieuwe brochure kun je hier verkrijgen of via streetartantwerp.com

Volledig scherm De 'mural' van Matthias Schoenaertsn Chase en Bué langs de spoorweg, bij het station van Berchem. © Klaas De Scheirder