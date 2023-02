Disney-musical De Klokkenluider van de Notre Dame voor het eerst naar Benelux

Musicalproducent AuFond is nog maar net in première gegaan met ‘Legally Blonde’ in de Stadsschouwburg of het kondigt al een nieuwe productie aan in de Koekenstad. Voor het eerst komt de bekende Disney-titel ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ naar de Benelux volgend jaar.

Het wondermooie verhaal van Victor Hugo werd in 1996 door Disney verwerkt tot een succesvolle animatiefilm met dezelfde titel. In 2014 ging op Broadway de musicalversie van ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ in première, met de bekende en wondermooie liedjes uit de film. Tien jaar later, voorjaar 2024, zal de productie te zien zijn in de Stadsschouwburg in Antwerpen en het Capitole in Gent.

In de musical volgen toeschouwers het verhaal van de jonge Quasimodo die, omwille van een fysieke beperking, door zijn meester Frollo wordt opgesloten in de toren van de Notre Dame in Parijs. Dankzij de Spaanse zigeunerin Esmeralda leert hij de liefde kennen. Wat volgt is een verhaal vol romantiek en spanning, gecombineerd met prachtige muziek. Naar goede gewoonte brengt de producent deze productie met live orkest én groot koor. Wie de hoofdrollen in deze productie zal spelen, maakt de producent later nog bekend.

“We zijn enorm vereerd dat we deze titel een Belgische bodem mogen geven”, zegt producent Manu Jacobs. “Disney staat gekend om zijn magie, en deze musical combineert die magie met een puur en oprecht verhaal. We hebben bij AuFond Producties een voorliefde voor titels die zelfaanvaarding promoten, dus deze past daar mooi in het rijtje.”

De exacte speeldate in voorjaar 2024 worden later bekend gemaakt.

