Dineren op het water? Dinner on the Lake komt naar Rivierenhof

Vanaf 1 mei dobbert de ‘floating table' van Dinner on the Lake op de vijver van het Rivierenhof. Het vlot biedt plek aan 24 personen die er gerechten vers aan boord op tafel krijgen. Je krijgt een aperitief bij aankomst, twee amuses, een zesgangendiner, alcoholische en non-alcoholische dranken en koffie en thee. Prijskaartje? 169 euro per persoon.

Dinner On The Lake bevat dit jaar nog een extra dimensie. Na zonsondergang genieten bezoekers van een sprookjesachtig lichttafereel in de omringende natuur. “Deze editie wordt er eentje volledig in teken van licht. Als je naar Dinner on the Lake komt, willen we je naar huis laten gaan met een voldaan en relaxed gevoel. Samen met onze partner John & Jane zetten we de omringende natuur letterlijk in de spotlights met een lichtbeleving om bij weg te dromen”, vertelt organisator Jeremy Buyle.