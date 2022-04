“Dikke Nordin” wraakt opnieuw rechters, drugsproces met 51 verdachten stilgelegd

Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

Het proces over cocaïne-invoer en wapenhandel van een Antwerps-Limburgse bende is vanmorgen al op de tweede procesdag stilgelegd. Normaal gezien zouden vandaag de advocaten van de verdachten pleiten.

De procureur had een maand geleden in zijn requisitoir 12 jaar cel gevorderd tegen drugscrimineel Nordin El Hajjioui. “Dikke Nordin” zou de leider van een drugsorganisatie zijn die minstens 18,4 miljoen euro verdiende aan de invoer van cocaïne en zou ook de opdracht hebben gegeven voor de aankoop van granaten en zware wapens voor het plegen van aanslagen.

Geen uitnodiging ontvangen in Dubai

Dat pikten de advocaten Rieder en De Groote niet. Zij dienden afgelopen week een wrakingsverzoek in. De drie rechters startten vanmorgen de zitting met de melding dat daardoor het proces voor onbepaalde tijd wordt stilgelegd. De rechters moeten binnen de 48 uur beslissen of zij zich vrijwillig terugtrekken. Doen zij dat niet, dan moet de ‘wrakingskamer’ van het hof van beroep oordelen of de rechters verder kunnen zetelen.

Frank De Tank

Dit is het tweede grote drugsproces dat op korte tijd door de advocaten van Nordin El Hajjioui wordt stilgelegd. Eerder wraakten Hans Rieder en Louis De Groote al de rechters in het proces tegen Frank “De Tank” V. Die zou in opdracht van onder andere Nordin El Hajjioui minstens zeven ladingen cocaïne uit de haven hebben gesmokkeld. In die zaak vorderde de aanklager vijftien jaar cel tegen “Dikke Nordin”. Het hof van beroep heeft dat wrakingsverzoek ondertussen afgewezen. Een datum voor de hervatting van het proces is er nog niet.