Dijana Lesic start crowdfunding om sportrolstoel te betalen: “Zonder sportrolstoel, geen nationaal team”

De 24-jarige Dijana Lešić uit Merksem is het bewijs dat je een sportief leven kunt leiden met een beperking. De vrouw heeft een spierziekte, maar werd op negenjarige leeftijd verliefd op de G-sport powerchair hockey. Op 13 maart kreeg ze zelfs een uitnodiging van het Belgische nationale team. Die droom moet Dijana jammer genoeg even opbergen, want een eigen sportrolstoel kost 20.000 euro, geld dat Dijana niet heeft. Daarom start ze nu een crowdfunding . “Het zou jammer zijn om niet verder te mogen groeien in deze sport.”

Toen Dijana in 1998 het levenslicht zag, had ze volgens de dokters geen kans op een lang leven in Bosnië. Dijana lijdt namelijk aan de spierziekte SMA, ondertussen wereldberoemd in Vlaanderen dankzij de actie voor het meisje Pia. Ondertussen gaat Dijana door het leven als zelfstandig grafisch ontwerper en socialemediamarketeer. Haar sportieve uitlaatklep vindt ze in powerchair hockey, een teamsport voor personen in een elektrische rolstoel. Vorig jaar organiseerde ze zelfs een eigen powerchair hockey tornooi.

Al sinds Dijana negen jaar oud is, hoopt ze op een uitnodiging van het nationale powerchair hockey team. Afgelopen maandag ging die wens in vervulling. Het enige dat haar nog in de weg staat om deel te nemen, is een dure elektronische rolstoel die ze niet heeft.

Volledig scherm Het Powerchair Hockey toernooi in Merksem, waarvan Dijana een van de organisatoren was. © rv

20.000 euro

“Powerchair hockey is één van de enige teamsporten om uit te oefenen wanneer je een ernstige beperking hebt”, aldus Dijana. “Toch wordt het enige hulpmiddel om deze sport te kunnen beoefenen in België gezien als luxe. Sinds wanneer is sporten iets luxueus? In Nederland daarentegen is er een fonds: Nederlandse spelers brengen zelf 250 euro in, de rest betaalt het fonds. In België kost de rolstoel 15.000 euro. Met mijn spierziekte zijn grotere aanpassingen aan de rolstoel nodig om de speler zo comfortabel en veilig mogelijk te laten sporten. Dat brengt het kostenplaatje op 20.000 euro.”

“Sporten biedt meer kwaliteit in ieders leven, met of zonder een beperking. Iedereen hoort vrij te bepalen welke sport zij of hij beoefent. De Belgische overheid staat er niet bij stil dat powerchair hockey één van de enige sporten is die mensen zoals ik in teamverband kunnen doen.”

Daarom organiseert Dijana samen met haar ouders, broer en persoonlijke assistente een crowdfunding om de sportrolstoel te bekostigen. Zo kan ze ingaan op de uitnodiging van de nationale ploeg. “Het is een manier om mensen met een handicap op wereldniveau te laten sporten. Elke bijdrage betekent dan ook enorm veel voor mij”, besluit Dijana.

