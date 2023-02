Dierenarts Francis (65) draait laatste shift in Antwerpse zoo: “Ik moet verplicht met pensioen, maar verdwijn niet volledig van het toneel”

Dierenarts Francis had dinsdag zijn laatste officiële werkdag in de Antwerpse zoo. Na net geen 25 jaar als dierenarts in het park is hij pensioengerechtigd en gaat hij het een beetje rustiger aan doen. “Hoe vaak ik ook al door de parken heb gewandeld, de verwondering over het vele moois zal nooit opdrogen.”

Francis Vercammen is een sprekende figuur die 24/7 klaar stond voor alle 7000 dieren in Antwerpen en Planckendael. “Iedereen kent dokter Francis, van bezoekers, verzorgers, wetenschappers, collega-dierenartsen tot de overheid en andere academici”, klinkt het bij de Antwerpse zoo. “De gezondheid van de dieren komt op de eerste plaats. Een dier zonder eetlust of vreemd gedrag? Een zebra verdoven voor het kappen van zijn hoeven? Het geslacht bepalen en een chip plaatsen bij de leeuwenwelpen of hyenapups? Bloed afnemen voor het vertrek van een monniksgier? Of een leguanenstaart naaien? De dokter komt langs!”

Als dierentuindierenarts moet je echt wel van alle markten thuis zijn, van de kleinste zebragrasmuis tot de grootste olifantenstier. Je krijgt patiënten van alle pluimage”, vertelt dokter Francis lachend. “Preventieve, diagnostische, klinische, operatieve en urgente medische zorgen verlenen, dat is natuurlijk de grootste taak van onze afdeling dierengeneeskunde, maar er komt zoveel meer bij kijken. Je bent ook bemiddelaar en communicator want achter elk dier staat natuurlijk ook een team van verzorgers en coördinatoren. En vergeet de persmuskieten niet, die zijn vaak ook heel geïnteresseerd in je verhaal. Net als je wereldwijd netwerk van collega-wetenschappers op symposia of congressen.”

Bijspringen

Francis begon zijn werk in de zoo op 1 augustus 1998. Vandaag was zijn laatste officiële werkdag. “Ik moet verplicht op pensioen, maar ik verdwijn niet volledig van het toneel. Ik begrijp dat er verjonging moet zijn, maar het is niet omdat je 65 bent dat je afgeschreven bent. De jonge generatie is ook vragende partij om me op een of andere manier aan boord te houden”, vertelt hij. “Francis zal nog een paar dagen per week aan het werk blijven. Dat is deels voor de overdracht aan zijn opvolger en ook om bij te springen bij bijvoorbeeld complexe operaties”, legt woordvoerster Ilse Segers uit.

Afstand nemen van de dieren zal Francis moeite kosten, geeft hij toe. “Als het ooit echt ophoudt, zal ik nog steeds als bezoeker komen. Want hoe vaak ik ook al door de parken ben gewandeld, de verwondering over het vele moois zal nooit opdrogen.”

