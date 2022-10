Dieren in de ZOO krijgen pompoenen voor Halloween

Camille Coquilhat (1853-1891), de avonturier die onderhan­del­de met kannibalen en mee schuldig is aan meest moorddadig decennium in Con­go-Vrij­staat

Hij vocht mee in een oorlog, onderhandelde in Congo met kannibalen en zijn vader lag (in 1873!) aan de basis van de ruimtevaart: het leven van Camille Coquilhat (1853-1891) leest als een avonturenroman, maar dan wel één met een paar pikzwarte hoofdstukken. Als rechterhand van koning Leopold II wordt hij beschouwd als absolute pionier van het Belgische kolonialisme. Hij maakte zo de weg vrij voor het meest moorddadige decennium in Centraal-Afrika onder ons bewind. Sinds z’n dood ligt hij in een fraai familiegraf op het Schoonselhof, maar de controverse rond z’n figuur laait na 130 jaar opnieuw op.

