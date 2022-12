Dief vernielt step en bevuilt politiecel met eigen ontlasting

ANTWERPEN Koppen lopen op Meir en De Keyserlei: “En toch hadden we nóg meer shoppers verwacht”

Wie zich dezer dagen op de zogenoemde Via Sinjoor tussen Groenplaats en Centraal Station begeeft, moet zich door een meer dan gezellige drukte wurmen. Vooral op de Meir en De Keyserlei is het koppen lopen over shoppers die in allerijl nog nieuwjaarsinkopen moeten doen. En tóch hadden de winkeliers er zelf meer van verwacht: “De inhaalbeweging na de pandemie is intussen gemaakt maar we hadden de eindejaarsperiode toch beter voorspeld.”

