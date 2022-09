Dief op heterdaad betrapt dankzij tracker op gestolen fiets

Een eigenaar van een elektrische fiets kwam de diefstal melden. Zijn fiets werd gestolen op de Kleine Kauwenberg en was voorzien van een tracker. De eigenaar kon de locatie van via een app in realtime doorgeven. De politie ging er achteraan. “In de Van Campstraat kon een team van het wijkteam Stuivenberg de dief in de boeien slaan. De man was niet aan zijn proefstuk toe, hij pleegde deze maand al verschillende diefstallen”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.