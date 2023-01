Deurnse Liesbet Felix brengt boek uit over lesbische liefde in de middeleeuwen

De middeleeuwse auteur Cristine de Pizan wordt al langere tijd als feministisch icoon gezien. Een kritische lezing van haar teksten, haar biografie en de historische feiten laten ook een lesbische lezing toe. In Opgedragen voert Liesbet Felix de lezer mee naar de middeleeuwen van begin vijftiende eeuw en de verboden liefde tussen Cristine en haar mecenas en beschermvrouw Marie de Berry. Beide vrouwen geraken zowel intellectueel als persoonlijk onder de indruk van elkaar. Behoedzaam bloeit er een romance tussen hen op. Voor vrouwen in hun positie, met hun reputatie, is liefde allesbehalve vanzelfsprekend. Opgedragen is naast een romantisch verhaal, ook een ode aan het werk van Cristine de Pizan: haar gedichten zijn verwerkt in het verhaal.