Deurnse cultuurtalenten brengen bewerking van Alice in Wonderland

Wist je dat ... je in het Sint-Jan Berchmans­col­le­ge zéker geen vuile films te zien kreeg?

Het Sint-Jan Berchmanscollege is al meer dan 130 jaar een kleuter- en lagere school in het hartje van de stad. Veel bekende Antwerpenaren gingen er naar school, zoals Fernand Huts en Adil El Arbi. Maar wist je dat de school een goed systeem had tegen laatkomers, en dat je er zelfs naar de film kon gaan?