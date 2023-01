Deurne stelt buurtmobiel weer ter beschikking van verenigingen

Antwerpen Uren file op de Antwerpse Ring en beterschap is nog niet in zicht: 8 vragen over de hinder aan viaduct van Merksem beantwoord

Antwerpen beleeft een gitzwarte verkeersdag. Op de Ring was het vanmorgen meer dan een uur aanschuiven van voor de Kennedytunnel, en tot anderhalf uur vanuit de Kempen. En - helaas - beterschap is niet in zicht: het wordt de hele dag filerijden, en nú al is zeker dat ook de avondspits in de soep zal draaien. Wat is de oorzaak van het verkeersinfarct? Hoe lang houdt de nog hinder aan? En wat wordt automobilisten aangeraden? Een aantal prangende vragen beantwoord.

