Deurne herdenkt 79ste verjaardag van deportatie politiekorps

ANTWERPEN Grote stroompan­ne in Antwerpen achter de rug: liften, trams en verkeers­lich­ten werken opnieuw

De enorme elektriciteitspanne in het centrum van Antwerpen en district Merksem is opgelost. Een uur lang hadden zo’n 15.000 (!) klanten en een veelvoud aan inwoners, werknemers, bezoekers en passanten in de stad geen stroom. Mensen zaten vast in liften, verkeerslichten werkten niet meer en de trams konden niet rijden. Netbeheerder Fluvius kon het euvel in een klein maar chaotisch uur oplossen.

10 januari