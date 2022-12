Design- en modecentrum Flanders DC verhuist naar ModeNatie in Antwerpen

AntwerpenVanaf 2023 zal Flanders DC zich vestigen in de Antwerpse ModeNatie in de Nationalestraat. Vanuit dit nieuwe hoofdkwartier zal het Vlaamse design- en modecentrum haar vernieuwde werking specifiek toespitsen op de creatieve sectoren mode en design in Vlaanderen.

Flanders DC ondersteunde tot nu toe ondernemers uit alle creatieve sectoren in Vlaanderen, maar zal vanaf 2023 al haar middelen inzetten op mode en design. Flanders DC zal dit doen vanuit zijn nieuw hoofdkwartier in de ModeNatie in Antwerpen. Voorheen was Flanders DC gevestigd in Leuven.

Flanders DC wil ontwerpers, ondernemers en bedrijven uit de design- en modesector uit Vlaanderen adviseren, ondersteunen en bijeenbrengen, zowel bij het starten, groeien, internationaliseren als bij het vergroten van naamsbekendheid en erkenning. Dat doet Flanders DC met mentorships waarbij startende modeontwerpers in contact worden gebracht met ervaren designers, expertendagen, modeconferenties en matchmaking events. ​Flanders DC zal ook maandelijks adviesdagen voor modeondernemers en designers organiseren in designcenter De Winkelhaak | House of C in Antwerpen.

Expertise

Daarnaast gaat Flanders DC een samenwerkingsovereenkomst aan met stad Antwerpen, waarbij ze met verschillende initiatieven extra inzetten op het versterken van het ondernemerschap in deze sectoren. Ze zetten daarbij hun expertise in om Antwerpse modeprofessionals en designers te adviseren en te ondersteunen. “De creatieve sector is de derde grootste werkgever in de stad Antwerpen. We zijn daarom heel blij met de terugkeer van Flanders DC in de ModeNatie. Dit bevestigt onze positie als mode- en designcentrum van het land”, aldus schepen voor Economie en Innovatie Erica Caluwaerts (Open Vld). ​​

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.