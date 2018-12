Afscheidne­mend schepen Caroline Bastiaens (CD&V): “Ik moet op zoek naar een job”

28 december CD&V is er vanaf januari niet meer bij in het Antwerps stadsbestuur. Voor Marc Van Peel (69) is dat geen ramp: hij gaat met pensioen. Voor de andere schepen, Caroline Bastiaens (42), ligt dat anders. “Ik moet op zoek naar een job. In de privé of de social profit? We zien wel.”