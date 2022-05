Derde editie van DAKkan in september

Deurne Robin zag de steekpar­tij in zijn straat: “Het slachtof­fer probeerde nog aan te bellen voor hulp, maar zakte toen in elkaar”

In de Van Amstelstraat in Deurne-Noord heeft woensdagnacht een steekpartij plaatsgevonden. Vanuit zijn raam zag Robin hoe een groepje jongemannen ruzie kregen. Een van hen trok een groot mes en begon het slachtoffer in zijn been en rug te steken. “Er kwam hulp, maar de mannen trokken het slachtoffer weer uit de wagen en staken verder.”

13 mei