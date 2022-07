Derde aanslag in drie weken tegen zelfde gebouw van familie Ben Saddik

Antwerpen De begrafenis van je dierbare kan nu ook in de cinema of in de discotheek: “Het klinkt misschien cru, maar soms is een uitvaart gewoon een evenement”

Wat als je de lievelingsfilm van je overleden grootmoeder in de Kinepolis kan zien? Of het afscheid van je beste vriend letterlijk een feestje is? Volgens uitvaartondernemer Sasha Goldstein (27) zijn de opties voor een persoonlijke begrafenis legio. Met zijn start-up Fubo selecteert hij unieke locaties in het Antwerpse voor een nog unieker afscheid: “Ik ben ervan overtuigd dat het binnen tien jaar normaal is dat je een uitvaart in de cinema doet.”

