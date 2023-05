Depeche Mode loopt verloren in Antwerpen voor optreden Sportpaleis: “We spelen in een bandje, je hebt misschien al van ons gehoord”

Van De Strangers tot dEUS en Netsky: welke Antwerpse muziek verdient de status cultureel erfgoed?

In Amerika zijn Mariah Careys ‘All I Want For Christmas’ en Madonna’s ‘Like A Virgin’ onlangs uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Maar wat ze over de plas doen, kan men in de Koekenstad beter. Welke Antwerpse klassiekers verdienen voor altijd vereeuwigd te worden tot immaterieel erfgoed? Van Wannes Van de Velde en De Strangers tot Tourist LeMC, dEUS en Amelie Lens. Een bloemlezing, mét playlist.