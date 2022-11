Demir weigert vergunning: Antwerpse goudsmelterij moet deuren sluiten

AntwerpenDe Antwerpse goudsmelterij Value Trading krijgt geen vergunning van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Dat meldt De Morgen en wordt bevestigd door het kabinet-Demir. Met die beslissing gaat ze in tegen de adviezen en volgt ze de bezorgdheid van de inwoners van de Joodse wijk.

Value Trading verwerkt goud en andere edelmetalen en ligt op de hoek van de Jacob Jacobsstraat en Simonsstraat, midden in een buurt met veel bewoners uit de joods-orthodoxe gemeenschap. Om het goud te raffineren, worden bijtende chemische stoffen gebruikt, zoals salpeterzuur. Value Trading wees er altijd op dat alles op een veilige manier gebeurt.

Toch zorgt de aanwezigheid van de goudfabriek al jaren voor ophef, onder meer bij een deel van de joodse gemeenschap daar. Tegenstanders maken gewag van gezondheidsproblemen bij omwonenden die door de fabriek zouden zijn veroorzaakt, maar onderzoeken konden die these tot op heden nooit bevestigen.

Vergunning voor drie jaar

De deputatie van de provincie Antwerpen had begin dit jaar een vergunning voor drie jaar toegekend, die het bedrijf de tijd gaf om te verhuizen. Value Trading ging in beroep, want het wou niet verhuizen. En de buurtbewoners gingen in beroep, bezorgd over nog drie jaren van uitstoot. De buurt diende duizenden bezwaarschriften in. Zo kwam het dossier op het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir terecht.

Demir heeft nu beslist om de vergunning van Value Trading te weigeren, omdat de goudsmelterij niet op de juiste plaats gevestigd is. Daarmee gaat Demir in tegen het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Die gaf een voorwaardelijk gunstig advies, voor een termijn van zeven jaar). Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakte voorbehoud in haar advies.

Vraag naar ‘ernstig onderzoek’

“Aangezien het bedrijf ingeplant is in stedelijk woongebied en er geen inschatting gemaakt kan worden van de impact van de uitgestoten zware metalen in de omgeving, kunnen we geen uitspraak doen dat de aangevraagde emissie verenigbaar is met de kwaliteit van de omgevingslucht”, stelt de VMM. Een vreemde redenering, vindt Demir. Want net dát zou moeten blijken uit de ingediende screeningsnota. Demir onderstreept verder dat in het verleden ook specialisten van UZ Leuven al naar ‘ernstig onderzoek’ vroegen.

“Het spreekt voor zich dat het bedrijf niet op de juiste plaats gevestigd is”, motiveert minister Demir de beslissing om de vergunning te weigeren. “Op een moment dat de bezorgdheden in de buurt zo groot zijn, kan ik enkel vaststellen dat het aanvraagdossier onvoldoende zekerheden biedt om mensen gerust te stellen. Dat er geen inschatting is van de uitgestoten zware metalen in de lucht, kan er bij mij niet in. Ik kan geen omgevingsvergunning verlenen in die omstandigheden”.

De weigering van de vergunning is bijzonder slecht nieuws voor Value Trading: het bedrijf moet de activiteiten staken. Er is wel nog beroep van het bedrijf mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar dat werkt niet opschortend.

