Defecte vrachtwagen aan Beverentunnel: 20 minuten file in beide richtingen

“Fout beeld van vijftig­plus­sers doorprik­ken”: Wif­ty-par­ty in Leienpa­leis

“Wij zijn niet oud en al zeker niet out.” Dat is het motto van Wifty, de feesten voor vijftigplussers die nu al tien jaar gegeven worden in Antwerpen. Vrijdag doen oude getrouwe deejays Sven Van Hees en Patrick Gypen hun kunstjes nog eens over in het Leienpaleis. Disco, funk, soul en new wave, all night long.