Defect voertuig ter hoogte van Bevrijdingstunnel richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Wilrijk Minderjari­ge dealt cannabis

Twee personen op een bromfiets werkten zich vorige vrijdagavond in de kijker van de Antwerpse politie. De passagier was druk bezig met zijn gsm. Uiteindelijk bleek dat zo te zijn omdat hij, ondanks zijn jonge leeftijd, al bezig was met het organiseren van cannabisdeals.

1 september