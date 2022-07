Defect voertuig op de A12 richting Antwerpen: linkerrijstrook versperd

Antwerpen Antwerps gouverneur Cathy Berx over stijgende coronacij­fers: “Warme oproep om opnieuw mondmasker te dragen op drukke plaatsen”

In de provincie Antwerpen liggen momenteel ruim 300 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat is een verdrievoudiging op een maand tijd. In een radio-interview aan Radio 2 roept gouverneur van Antwerpen Cathy Berx daarom op tot voorzichtigheid: “Het is wijs om opnieuw een mondmasker te dragen op drukke plekken.”

15 juli