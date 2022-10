Defect voertuig op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Centrum richting Nederland: file vanaf Zwijndrecht

ANTWERPEN ‘Cri­sis-week­ends’ in nachtclub Ampere met gratis of slechts voor luttele euro’s inkom: “Uitgaan moet betaalbaar blijven voor iedereen”

De economische crisis weerspiegelt zich uiteraard ook in het uitgaansleven. Voor een gewone clubavond betaal je al gauw twintig of meer euro inkom en drie euro voor een pintje in de club wordt zelfs al als goedkoop beschouwd. In Ampere willen ze feesten betaalbaar houden door drastisch aan de inkomprijzen te sleutelen. “We organiseren crisis-weekends met slechts vijf euro inkom maar wel nog steeds met internationale artiesten, voor middernacht is het zelfs gratis inkom en voor studenten blijft het de hele nacht voor niets feesten.”

