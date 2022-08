Defect voertuig op Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Kennedytunnel

Wommelgem Korte, hevige brand in opslag­plaats: politie onderzoekt oorzaak

In een loods van een bouwbedrijf op de UIlenbaan in Wommelgem is zaterdagmiddag rond 14u50 een brand ontstaan. Het materaal in de loods vatte vuur. Voorbijgangers hadden een rookpluim gezien en hadden de brandweer verwittigd.

31 juli