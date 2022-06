Deense meubelwinkel opent eerste filiaal in Antwerpen: “Design, maar voor iedereen toegankelijk”

AntwerpenIn de Lombardenvest aan de Wilde Zee is gisteren een nieuw filiaal van het Deense meubelmerk BoConcept geopend. Het is de eerste winkel van BoConcept in Antwerpen, de tweede in België. De winkel heeft een oppervlakte van 411m 2 en biedt eigentijdse premium meubels, verlichting en accessoires, geschikt voor grote en kleine budgetten.

Al sinds 1952 ontwerpt, ontwikkelt en produceert BoConcept meubels in Denemarken. Het bedrijf werd opgericht door meubelmakers Jens Ærthøj en Tage Mølholm in hun kleine werkplaats in de stad Herning. Hun ambitie was eenvoudig: Deense kwaliteitsmeubelen introduceren bij een breder publiek.

Vandaag telt het meubelmerk zo’n 300 winkels in 65 landen verspreid over zes continenten. In België was er tot voor kort nog maar één winkel van BoConcept, in Brussel, maar daar is nu verandering in gekomen. In Antwerpen, op de Lombardenvest, opende gisteren het tweede Belgische filiaal van BoConcept.

Werken aan Waalsekaai

“Tot vijf jaar geleden hadden we nog een winkel in Antwerpen, aan de Waalsekaai”, vertelt Alexander Talpe, verantwoordelijke voor BoConcept in België. “Maar door de werken die daar startten aan de Gedempte Zuiderdokken, kwam er minder passage. We besloten te focussen op Brussel, maar een winkel in Antwerpen kon toch niet ontbreken. De nieuwe locatie, in de Wilde Zee, past bij de winkel: het is een premium locatie waar we in een grotere winkel dan vroeger onze meubels kunnen tonen. We denken er ook aan om in Gent en Knokke een winkel te openen.”

Volledig scherm De nieuwe interieurwinkel BoConcept in Antwerpen. © Tessa Kraan

Scandinavisch jasje

Hoe Alexander de stijl van BoConcept zou beschrijven? “Het is een Deens merk, dus die Scandinavische, minimalistische stijl zit er sowieso in. Onze meubels zijn design, maar ook toegankelijk en betaalbaar. Alles is makkelijk te integreren in een ruimte. De hoogkwalitatieve meubels in een Scandinavisch jasje van neutrale kleuren, zachte materialen en een tijdloos design, zijn in te richten naar eigen smaak en persoonlijk budget: premium, maar voor iedereen toegankelijk. Onze sofa’s beginnen al bij 1.000 euro, maar ook voor grotere budgetten hebben we heel wat aanbod.”

“Bijna de hele collectie van zetels, opbergmeubelen, bedden, enzoverder, kan aangepast worden naar je eigen stijl, met een keuze van meer dan 120 stoffen, verschillende kleuren, afmetingen, materialen, functies en prijscategorieën. We bieden ook gratis stylingadvies in de winkel tot de volledige restyling van je interieur, inclusief advies bij de klant thuis, moodboards en 3D-visualisaties", besluit Alexander.

