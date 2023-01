Deelfietssysteem Velo blijft populair: “Meer dan 6 miljoen ritten in 2022”

Velo blijft jaar op jaar enorm populair in de stad, met 6.028.493 ritten vorig jaar. Dat is een stijging van 34,5% tegenover 2021, en het tweede beste resultaat sinds de invoering van de rode deelfietsen in de stad (enkel 2019 scoorde beter). Eind 2022 waren er 58.000 jaarabonnementen in gebruik, dat is 6% meer dan in 2021. Het aantal dagpassen steeg in 2022 met 6,8 % ten opzichte van 2019 of 77,8% ten opzichte van 2021. Het aantal weekpassen in 2022 steeg zelfs nog sterker: met 25,9% ten opzichte van 2019 of 87,4% ten opzichte van 2021.