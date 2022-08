Deelfietsensysteem Donkey dit najaar ook actief in Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo

KMSKA Eens een Ensor of Beuckelaer eten? Restaurant ‘Madonna' opent in vernieuwd Museum voor Schone Kunsten

Grand Café tijdens de openingsuren van het museum en ’s avonds cocktailbar en fine dining. Dat is het concept van de nieuwe horecazaak van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), die eind september samen opent met het vernieuwde museum. Naast de zaak zelf is het menu ook geïnspireerd op kunst uit het museum met gerechten als ‘De oestereetster' van James Ensor of ‘Groentenmarkt’ van Joachim Beuckelaer.

17 augustus