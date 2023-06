Deejay Zoey Hasselbank en De Roma vieren feest van de Congolese onafhankelijkheid: “Ter ere van de Congolese gemeenschap en cultuur in Antwerpen”

Genieten van een drankje in de zon? Ontdek 13 hippe zomerbars in Antwerpen en omstreken

Wie ‘zomer’ zegt, zegt ‘terrasjes doen’. En waar kan dat beter dan in een van de hippe zomerbars die de stad Antwerpen en haar randgemeenten rijk zijn? Van Ibiza aan de Schelde bij Bocadero in Antwerpen tot chillen in het groen bij BARMUDA in Ranst: bij deze dertien toppers geniet jij van een zomers drankje. Schol!