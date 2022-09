Dealers verkopen vanuit café: drugshond vindt hasj, cocaïne en cannabis

Antwerpen Jongere betrapt met keukenmes in zijn boekentas

De wijkteams van de regio Zuid organiseerden donderdag een grote controle actie in Wilrijk, Hoboken en op het Kiel. Daarbij werden in de Zamenhofstraat enkele jongeren staande gehouden, waarvan één een keukenmes in zijn boekentas had zitten. Uiteraard werd het meteen in beslag genomen.

