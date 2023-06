Dealers blijken 11 gestolen fietsen thuis gestald te hebben

“Pak eerst ‘piekbelas­ters’ en ‘sjoeme­laars’ aan”: Antwerpen twijfelt aan strengere LEZ-re­gels

Vlaanderen wil zijn lage emissiezones (LEZ) alsmaar verder verstrengen. Maar Antwerpen weigert mee te gaan in dat verhaal. Het stadsbestuur eist eerst een grondige studie naar de impact van de huidige en toekomstige maatregelen op de luchtkwaliteit. Worden de normen gehaald, is de LEZ verstrengen niet nodig, klinkt het. “Burgers pesten die slechts heel af en toe de wagen gebruiken? Dat is het laatste wat we willen”, zegt schepen Tom Meeuws (Vooruit).