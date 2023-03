Dealer vlucht weg van politie, maar wordt meteen gevat

Stad dringt bij Vlaanderen aan: “Tweede veerboot behouden zodat je elk kwartier over Schelde kunt”

Het Antwerps stadsbestuur gaat Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) opnieuw vragen om de tweede veerboot over de Schelde toch te behouden ná 1 april. Een online petitie is intussen al ruim 2.300 keer ondertekend. “Het extra veer is een zegen voor bewoners van de rechter- en linkeroever”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).