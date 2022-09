Dealer verstopt heroïne in onderbroek

Antwerpen Provincie toont kunst van Pol Mara en tijdgeno­ten

In het Antwerpse provinciehuis kan je in de kunstinstallatie Every Collection Hides Another Collection werk zien van Pol Mara en enkele van zijn tijdgenoten. De installatie naar een ontwerp van kunstenaar Nico Dockx is een unieke toonplek met werk uit de provinciale collectie in wisselende opstellingen. De presentatie rond Mara loopt van 5 september tot en met 14 oktober.

