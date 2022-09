Dealer slaat politieman bewusteloos tijdens arrestatie

Het drugsondersteuningsteam hield toezicht in de omgeving van de Diepestraat. Daar stelden de inspecteurs een drugsdeal vast. “De koper had voor 400 euro cocaïne gekocht ter hoogte van het speelpleinje in de Sint-Elisabethstraat. Hij werd samen met de dealer gearresteerd. Verder onderzoek bracht de vermoedelijke leverancier in beeld. Deze kon ook gearresteerd worden”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.