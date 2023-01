Dealer op step levert heroïne

MERKSEM “Uitzonder­lij­ke omstandig­he­den vragen uitzonder­lij­ke maatrege­len”: Vlaams Belang herhaalt boodschap om leger in te zetten tegen drugsge­weld

Vlaams Belang was er als de kippen bij met de oproep om het leger in te zetten in de strijd tegen drugscriminaliteit, na het tragisch overlijden van de elfjarige Firdaous in Merksem (Antwerpen). Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) is het idee niet meer ongenegen. Vlaams Belang herhaalde die boodschap dinsdag nog eens en zocht bijval bij commissaris op rust Kristof Luypaert. “Na de terreuraanslagen in Brussel werd het leger ook ingeschakeld om onze straten te bewaken.”

14:56